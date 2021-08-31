Son Dakika! 2021-YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

2021 YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre yapılan tercih işlemleri değerlendirildi ve sonuçlar açıklandı. İşte YKS Yerleştirme Sonuçları sorgulama ekranı!