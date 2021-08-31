Son Dakika! 2021-YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
2021 YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre yapılan tercih işlemleri değerlendirildi ve sonuçlar açıklandı. İşte YKS Yerleştirme Sonuçları sorgulama ekranı!
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2021-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı ve 2021-YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı! İşte ÖSYM tercih sonuç sorgulama ekranı!
YKS TERCİHLERİ AÇIKLANDI!
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2021-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 31 Ağustos tarihinden itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.