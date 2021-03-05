Son Dakika: 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri toplu taşımada yeni düzenleme! 20 yaş altı otobüse binebilir mi?

İstanbul İETT, 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri için açıklama! 65 yaş üstü belediye otobüsüne binebilir mi? Son Dakika: 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri toplu taşımada yeni düzenleme! 20 yaş altı otobüse binebilir mi?

Normalleşme ile birlikte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için yeni düzenleme. İstanbul İETT, 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri için açıklama! 65 yaş üstü belediye otobüsüne binebilir mi? Son Dakika: 20 yaş altıve 65 yaş üzeri toplu taşımada yeni düzenleme! 20 yaş altı otobüse binebilir mi?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI İETT SAATLERİ!

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 3 Mart Çarşamba günü toplanan İstanbul Valiliği İl

Hıfzıssıhha Kurulu, toplu taşımaya yönelik yeni kararlar aldı.

Yeni uygulamaya göre 65 yaş üstü kişiler 10.00–14.00, 20 yaş altı gençler ve çocuklar ise 14.00-18.00 saatleri arasında; otobüs, metro, tramvay, metrobüs, vapur, minibüs, dolmuş gibi toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek.