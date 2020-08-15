Son dakika! 2 gündür kayıp olarak aranan 3 çocuk babasını, arkadaşı öldürüp, gömmüş
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Son dakika! 2 gündür kayıp olarak aranan 3 çocuk babasını, arkadaşı öldürüp, gömmüş

Son dakika haberleri: KIRIKKALE'de, 2 gündür kayıp olarak aranan Murat Öztürk'ün (50) arkadaşı Y.Y. tarafından 10 bin lira için öldürülüp, cesedinin gömüldüğü ortaya çıktı.

Son dakika! 2 gündür kayıp olarak aranan 3 çocuk babasını, arkadaşı öldürüp, gömmüş
15.08.2020 17:09 | Son Güncelleme: 15.08.2020 17:17

KIRIKKALE'de, 2 gündür kayıp olarak aranan Murat Öztürk'ün (50) arkadaşı Y.Y. tarafından 10 bin lira için öldürülüp, cesedinin gömüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Y.Y. (29), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kent merkezindeki bir çay ocağında çalışan evli ve 3 çocuk babası Murat Öztürk, 2 gün önce kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis, Öztürk için arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Murat Öztürk'ün kaybolduğu gün, çalıştığı çay ocağından arkadaşı Y.Y. ile birlikte ayrıldığı belirlendi. Gözaltına alınan Y.Y., sorgusunda Öztürk'ü öldürdüğünü itiraf etti.

Y.Y., ifadesinde Murat Öztürk'ü üzerindeki 10 bin TL'yi almak için otomobiliyle Keskin ilçesine bağlı Çipideresi köyüne götürdüğünü, burada bıçaklayıp öldürdükten sonra cesedini gömdüğünü anlattı.Y.Y.'nın gösterdiği yerde yapılan kazıyla Murat Öztürk'ün cesedi bulundu. 

Y.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

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