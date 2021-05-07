Son dakika: 2 ÇOCUK BABASI, TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
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Son dakika: 2 ÇOCUK BABASI, TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre MERSİN'in Erdemli ilçesinde 2 çocuk babası Ahmet Çetin (50), tartıştığı eşi Semra Çetin'i (48), bıçaklayarak öldürdü.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 2 çocuk babası Ahmet Çetin (50), tartıştığı eşi Semra Çetin'i (48), bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Erdemli ilçesine bağlyı Merkez Mahallesi Müftüler Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle 2 çocuk babası Ahmet Çetin, eşi Semra Çetin ile tartıştı. Kavgaya dönen tartışma sırasında Ahmet Çetin, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Bıçaklı saldırı sırasında Semra Çetin, hayatını kaybetti. Bu sırada evde uyuyan çocuklarda biri sese uyandığında annesinin cansız bedeniyle karşılaşınca durumu polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Eşini öldüren Çetin, olaydan sonra kayıplara karışırken, polis soruşturma başlattı.

Son dakika: 2 ÇOCUK BABASI, TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Son dakika: 2 ÇOCUK BABASI, TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Son dakika: 2 ÇOCUK BABASI, TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Son dakika: 2 ÇOCUK BABASI, TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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