Son dakika... 17 yaşındaki kız, parkta, tartıştığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü
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Son dakika... 17 yaşındaki kız, parkta, tartıştığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü

17.03.2021 16:12 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:37
Son dakika... 17 yaşındaki kız, parkta, tartıştığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika haber: BURDUR'un Bucak ilçesinde, 17 yaşındaki kız, parkta, tartıştığı E.Y. (19) adlı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

BURDUR'un Bucak ilçesinde, 17 yaşındaki kız, parkta, tartıştığı E.Y. (19) adlı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 

Olay, saat 13.30 sıralarında Bucak'ta Yunus Emre Parkı'nda meydana geldi. E.Y. henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı adı açıklanmayan genç kızı bıçakladı. Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. E.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTIBurdur Valiliği'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Bucak ilçesinde, 17.03.2021 günü saat 13.30 sıralarında Yunus Emre Parkı'nda kasten öldürme olayı meydana gelmiştir. Olayla ilgili E.Y. (2002) isimli şahıs gözaltına alınmış olup, adli süreç titizlikle yürütülmektedir. Hukuki sürece Valiliğimizce müdahil olunmuş, maktulün ailesine hukuki destek vermek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


Son dakika... 17 yaşındaki kız, parkta, tartıştığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika... 17 yaşındaki kız, parkta, tartıştığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halim AKCA

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