Son Dakika | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden gece atlayan kişinin cesedi bulundu
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Son Dakika | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden gece atlayan kişinin cesedi bulundu

Son dakika gündem haberi... Murat DELİKLİTAŞ-Oğuzcan YAZAR / 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden bir kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden gece atlayan kişinin cesedi bulundu
18.08.2020 10:19 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:33

Murat DELİKLİTAŞ-Oğuzcan YAZAR/ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden bir kişi hayatını kaybetti. İntihar eden kişinin cansız bedeni Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün gece saatlerinde yaşandı. Köprüye gelen kişi korkuluklara çıkarak kendisini İstanbul Boğazı'na bıraktı. Köprüden atlayan kişinin cansız bedeni ise sabah saatlerinde Ortaköy'de balık tutan balıkçılar tarafından fark edildi. Balık tutanlar polisi arayarak su üzerinde hareketsiz bir kişinin olduğunu belirterek yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler su üzerindeki cansız bedeni alarak karaya çıkarttı. İntihar eden kişinin 50 yaşlarında bir erkek olduğu öğrenildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, kimlik tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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