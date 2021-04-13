Son Dakika: 15 Nisan'dan itibaren üç sınıf dışındaki tüm kademelerde uzaktan eğitime geçiliyor

Son dakika: Koronavirüse karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı, 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.