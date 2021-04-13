Son Dakika: 15 Nisan'dan itibaren üç sınıf dışındaki tüm kademelerde uzaktan eğitime geçiliyor
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Son Dakika: 15 Nisan'dan itibaren üç sınıf dışındaki tüm kademelerde uzaktan eğitime geçiliyor

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel
Son Dakika: 15 Nisan'dan itibaren üç sınıf dışındaki tüm kademelerde uzaktan eğitime geçiliyor

Son dakika: Koronavirüse karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı, 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.

Artan koronavirüse karşı yeni önlemler kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan; 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde yüz yüze eğitime ara verileceğini açıkladı. Bu kararın ardından Milli Eğitim Bakanlığı, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada "Ülkemiz genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alınmıştır" denildi.

Son Dakika: 15 Nisan'dan itibaren üç sınıf dışındaki tüm kademelerde uzaktan eğitime geçiliyor
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Abdullah Karlidag
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 20:28:36. #1.14#
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