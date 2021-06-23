Son Dakika: 134 Delta varyantı vakası toplam 16 ilde görüldü
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Son Dakika: 134 Delta varyantı vakası toplam 16 ilde görüldü

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Hindistan'da ortaya çıkan ve hızlı bulaşan Delta varyantıyla ilgili Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun ardından değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, 134 Delta varyantı vakasının 82'sinin İstanbul'da, 18'inin Düzce'de, 8'inin Van'da, 4'ünün Ankara'da, 3'ünün İzmir'de olmak üzere toplam 16 ilde görüldüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

DELTA VARYANTI 16 İLDE GÖRÜLDÜ

Hindistan'da ortaya çıkan ve hızlı bulaşan Delta varyantıyla ilgili konuşan Bakan Koca, "Delta plusla ilgili daha ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, yani görülmedi, tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili şu ana kadar sekansı yapılmış olan, adı konan 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Giderek illerdeki dağılımı artmaya başladı. Yoğunluklu olarak da İstanbul'da görüldü. İstanbul'da 82 vaka, Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3, diğer illerimizde 1-2 olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü" diye konuştu.

"AŞILAR DELTA VARYANTINDA ETKİLİ"

Delta varyantının artacağından şüphe duyulduğunu ifade eden Koca, "Ülkemizde çok ciddi oranın olmadığını bilmiyoruz ama artabileceğinden şüphe ediyoruz. Aşıların bu varyanta da etkili olduğunu biliyoruz. Etkili olan aşıları erken dönemde bir an önce yapılmasının önemiyle birlikte biz 2 dozda delta varyantına daha güçlü bir etkinin olduğunu da biliyoruz. Önümüzdeki süreçte 18 yaşa kadar indirdiğimiz bu dönemde aşının tedarikiyle birlikte muhtemel 6 haftalık süreyi daha erkene de, 4 haftaya da çekebiliriz. Önümüzdeki haftalar bunu netleştirmiş oluruz. Tamamen 18 yaşa kadar vatandaşımızın en az bir kere aşılanmasını sağlamak birinci hedefimiz. İkincisi de hızla ikinci aşılarını vatandaşlarımızı bir an önce yapmak. Dolayısıyla delta varyantına karşı etkisini oluşturmak istiyoruz" dedi.

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Servet Uzun
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Haber Yorumları (2)
ANGEL OFDEATH: hayu az dalga gecin insanlarla ne koronasi hepsi kocaman bir yalan ben gecirdim bos yalan uydurma
Cevap Yaz 23 3 Yayından Kaldır
ALPER ÜNVER: çok oldunuz ama sanki korona varmış gibi birde deltası cıktı
Cevap Yaz 19 6 Yayından Kaldır
500
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