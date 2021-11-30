Son Dakika: Bakan Koca, vaka haritasını paylaştı! İşte yoğunluğun en çok arttığı 10 ilimiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından vaka haritasını paylaşarak, "13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerini kullandı.

YOĞUNLUĞUN EN ÇOK ARTTIĞI 10 İLİMİZ

Koca'nın açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı: "13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin."

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