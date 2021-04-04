Son Dakika: 103 emekli amiralin hazırladığı bildiriye 'TCK 316' soruşturması

Son dakika: 103 emekli amiralin dün gece yarısı yayımladığı bildirinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK'nın 316. maddesi kapsamında yürütülen soruşturmada, bildiriye öncülük eden isimler tespit edildi. O isimler önümüzdeki günlerde ifadeye çağrılacak.

103 emekli amiral, dün gece yarısı Montrö Boğazlar Sözleşmesi konulu bir bildiri yayımladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bildiriye ilişkiye ilişkin re'sen soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık tarafından TCK'nın 316. maddesi kapsamında yürütülen soruşturmada, bildirinin hazırlanmasına öncülük eden kişilerin tespit edildiği belirtildi. Bu isimlerin önümüzdeki günlerde ifadeye çağrılacakları öğrenildi.

TCK'NIN 316. MADDESİ

TCK'nın 316. maddesi şöyle:

1-Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddi olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık derecesine göre üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezası verilir.

2-Amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya başlanmadan önce bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez.