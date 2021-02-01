Son dakika... Hafif ticari aracın çarptığı yayanın ölümüne neden olduğu kaza kamerada
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Son dakika... Hafif ticari aracın çarptığı yayanın ölümüne neden olduğu kaza kamerada

01.02.2021 16:04 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:13
Son dakika... Hafif ticari aracın çarptığı yayanın ölümüne neden olduğu kaza kamerada

Son dakika haberler... TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Sibel Demirdöken'e (40) hafif ticari araç çarptı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Sibel Demirdöken'e (40) hafif ticari araç çarptı. Demirdöken'in hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Alipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Akar yönetimindeki 59 YZ 585 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan evli ve 1 çocuk annesi Sibel Demirdöken'e çarptı. Demirdöken ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Demirdöken, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Araç sürücüsü Serkan A., gözaltına alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın koşarak karşıya geçmeye çalışan Sibel Demirdöken'e çarptığı, talihsiz kadının havaya savrulduğu görüldü.

Son dakika... Hafif ticari aracın çarptığı yayanın ölümüne neden olduğu kaza kamerada
Son dakika... Hafif ticari aracın çarptığı yayanın ölümüne neden olduğu kaza kamerada
Son dakika... Hafif ticari aracın çarptığı yayanın ölümüne neden olduğu kaza kamerada
Son dakika... Hafif ticari aracın çarptığı yayanın ölümüne neden olduğu kaza kamerada
Son dakika... Hafif ticari aracın çarptığı yayanın ölümüne neden olduğu kaza kamerada
Son dakika... Hafif ticari aracın çarptığı yayanın ölümüne neden olduğu kaza kamerada
Son dakika... Hafif ticari aracın çarptığı yayanın ölümüne neden olduğu kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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