KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın Eşi Hayatını Kaybetti
KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş yaşamını yitirdi. Yoğun bakımda tedavi gören Aydın Denktaş'a, zatürre teşhisi konulmuştu.
KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş yaşamını yitirdi. Yoğun bakımda tedavi gören Aydın Denktaş'a, zatürre teşhisi konulmuştu.
HAYATINI KAYBETTİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, bugün hayatını kaybetti.
ZATÜRRE TEŞHİŞİ İLE YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI
Aydın Denktaş, aşırı yorgunluk, halsizlik ve taşikardi şikayetleriyle başkent Lefkoşa'da hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlar zatürre teşhisi üzerine , 86 yaşındaki Denktaş yoğun bakıma alınmıştı.
Kıbrıs'ın kaderini belirleyen Rauf Denktaş ise, 2012 yılında yaşamını yitirmişti.