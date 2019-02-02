KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın Eşi Hayatını Kaybetti

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın Eşi Hayatını Kaybetti

KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş yaşamını yitirdi. Yoğun bakımda tedavi gören Aydın Denktaş'a, zatürre teşhisi konulmuştu.

KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş yaşamını yitirdi. Yoğun bakımda tedavi gören Aydın Denktaş'a, zatürre teşhisi konulmuştu.

HAYATINI KAYBETTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, bugün hayatını kaybetti.

ZATÜRRE TEŞHİŞİ İLE YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Aydın Denktaş, aşırı yorgunluk, halsizlik ve taşikardi şikayetleriyle başkent Lefkoşa'da hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlar zatürre teşhisi üzerine , 86 yaşındaki Denktaş yoğun bakıma alınmıştı.

Kıbrıs'ın kaderini belirleyen Rauf Denktaş ise, 2012 yılında yaşamını yitirmişti.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et