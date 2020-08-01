Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
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Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı

Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, katıldığı bir programda, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partilerinin toplam oy oranlarının yüzde 3 olduğunu söyledi.

01.08.2020 18:29 | Son Güncelleme: 01.08.2020 19:27

Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, yapılan son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, Gelecek Partisi ve Deva Partisi toplam yüzde 3 oy alıyor.

"HEM DAVUTOĞLU HEM DE BABACAN ÇOK BİLİMSEL GİDİYOR"

Murat Sarı, Halk TV'de Can Coşkun'un sunduğu Gündem Özel programında açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu ve Babacan'ın partilerinin oy oranları hakkında konuşan Murat Sarı, "Hem Davutoğlu hem de Babacan çok bilimsel gidiyor. Ama ne denli başarı elde ederler bilmiyorum. Babacan ve Davutoğlu'nun partilerinin toplam alacağı oy yüzde 3" ifadelerini kullandı.

Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı

Manşet

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