Son ankette dikkat çeken sonuçlar: Sadece 3 parti barajı geçebildi
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Son ankette dikkat çeken sonuçlar: Sadece 3 parti barajı geçebildi

Son ankette dikkat çeken sonuçlar: Sadece 3 parti barajı geçebildi
Haberler.com - Haberler | Politika

ORC Araştırma son seçim anket sonuçlarını paylaştı. "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun sorulduğu araştırmada AK Parti, CHP ve İYİ Parti barajı geçebildi. MHP'nin kıl payı baraj altında kaldığı ankette İYİ Parti'nin oranı dikkat çekti. Seçimin kaderini belirleyeceği söylenen HDP ise yüzde 8 alabildi.

Mehmet Pösteki'nin Genel Müdürü olduğu ORC Araştırma, 13-18 Temmuz arasında 36 ilde 4520 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

3 PARTİ BARAJI GEÇEBİLDİ

"Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun sorulduğu ankette AK Parti yüzde 33'le birinci, CHP yüzde 25'le ikinci, İYİ Parti yüzde 12,5'la üçüncü parti oluyor.

HDP VE MHP BARAJ ALTI KALDI

Ankete göre MHP yüzde 9,8 ile HDP ise yüzde 8,0 ile baraj altında kalıyor. Bu iki partinin ardından ise Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Memleket Partisi ve Saadet Partisi geliyor.

Bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti: %33,4

CHP: %25,0

İYİ Parti: %12,5

MHP: %9,8

HDP: %8,0

Gelecek Partisi: %2,9

DEVA: %2,2

Memleket Partisi: 1,5

Saadet Partisi: 1,3

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