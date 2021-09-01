Son ankette yükselişteki DEVA Partisi'nden sert düşüş! 1 puanın bile altına gerilediler
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Son ankette yükselişteki DEVA Partisi'nden sert düşüş! 1 puanın bile altına gerilediler

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

MetroPoll Araştırma Şirketi, son anketin sonuçlarını açıkladı. Ankette, son dönemde yükseliş gösteren partiler arasında yer alan DEVA Partisi'nin oy oranının 0,7 ile 1 arasında gittiği görüldü. Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisi de DEVA Partisi'ni geride bıraktı.

MetroPoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, son anket sonuçlarını paylaştı. Ağustos 2021 Türkiye'nin Nabzı araştırmasında en dikkat çeken parti DEVA Partisi oldu. Önceki anketlerde oy oranları 4 puana kadar çıkan DEVA Partisi'nin 0,7 ve 1 aralığında oy alması siyaset otoritelerini şaşırttı. CHP'den ayrılan Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisi'nin de DEVA Partisi'ni geride bıraktığı görüldü.

KARARSIZ VE PROTESTO OYLAR DAĞITILMADI

Araştırmaya göre, kararsız, protesto ve cevapsız oylar dağıtılmadan, AK Parti'nin yüzde 25.4, CHP'nin yüzde 18.5, İYİ Parti'nin yüzde 11.5, HDP'nin yüzde 9.8, MHP'nin yüzde 8.9, Saadet Partisi, DEVA ve Memleket Partisi'nin ise yaklaşık yüzde 1 oy desteği aldığı görüldü.

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Son ankette yükselişteki DEVA Partisi'nden sert düşüş! 1 puanın bile altına gerilediler - Haberler
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