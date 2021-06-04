Son anket sonuçlarında sürpriz! MHP ve HDP baraj altında kaldı
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Son anket sonuçlarında sürpriz! MHP ve HDP baraj altında kaldı

Son anket sonuçlarında sürpriz! MHP ve HDP baraj altında kaldı
Haberler.com - Haberler | Politika

Aksoy Araştırma, 'Türkiye Monitörü' mayıs ayı 4. hafta araştırmasını yayınladı. Buna göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 32,3 oldu. CHP yüzde 26,3 alırken İYİ Parti'nin oy oranı 13 olarak ölçüldü. Milletvekili dağılımını etkileyecek HDP, yüzde 9,9 oy oranıyla baraj altında kaldı. Öte yandan MHP de yüzde 9,1'de kalarak barajı aşamadı.

Aksoy Araştırma tarafından haftalık olarak yapılan 'Türkiye Monitörü' anket araştırmasının sonuçları açıklandı. Aksoy Araştırma'nın sonuçlarına göre; "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna seçmenlerin yüzde 15,5'i 'kararsız olduğunu', 'belirtmek istemediğini' ve 'oy kullanmayı düşünmediğini' söyledi.

MHP BARAJ ALTI KALDI

Araştırma sonuçlarında kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 41,4 olurken, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 41 seviyesinde görüldü. Parti bazında bakıldığında Cumhur İttifakı'nda olan AK Parti yüzde 32,3 oy alırken, diğer ortak MHP iseyüzde 9,1 oy alarak baraj altı kaldı.

Son anket sonuçlarında sürpriz! MHP ve HDP baraj altı kaldı

HDP DE BARAJI GEÇEMEDİ

Millet İttifakı'nda yer alan CHP yüzde 26,3 oy alırken, İYİ Parti'nin oyu ise yüzde 13 olarak açıklandı. Her iki ittifakın dışında olan HDP'nin oy oranı ise yüzde 9,9'da kalarak barajı geçemedi.

DEVA VE GELECEK PARTİSİ OY ORANLARI

Öte yandan araştırmada, DEVA Partisi'nin oy oranı yüzde 2,5, Saadet Partisi'nin oy oranı yüzde 1,7, Gelecek Partisi'nin oy oranı ise yüzde 1,3 oldu.

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