Sömestr tatili ne zaman 2022? 15 Tatil ne zaman?
2021-2022 eğitim öğretim dönemi 6 Eylül'de başladı. Milyonlarca öğrenci için ders zilinin çalmasının üzerinden kısa süre geçmesine rağmen, 15 tatil takvimi şimdiden merak ediyor. Yarıyıl, Kasım ve Nisan tatillerini öğrenmek isteyenler, internette ara tatil tarihlerini sorguluyor. Peki, Sömestr tatili ne zaman? Sömestr tatili ne zaman 2022? 15 Tatil ne zaman?
Okulların açılmasıyla birlikte sömestr tatili merak konusu oldu. Okullarda ilk ara tatilin ardından sömestr tatili heyecanı başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 - 2022 takviminde okul tatil günleri yer alıyor. Peki İlk ara tatil ne zaman? Sömestr tatili ne zaman? Sömestr tatili ne zaman 2022? 15 Tatil ne zaman? İşte detaylar haberimizde...
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN 2022?
MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada "Ders zili 6 Eylül'de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak." denildi.
Buna göre ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.