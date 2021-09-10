Sömestr tatili ne zaman 2022? 15 Tatil ne zaman?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi 6 Eylül'de başladı. Milyonlarca öğrenci için ders zilinin çalmasının üzerinden kısa süre geçmesine rağmen, 15 tatil takvimi şimdiden merak ediyor. Yarıyıl, Kasım ve Nisan tatillerini öğrenmek isteyenler, internette ara tatil tarihlerini sorguluyor. Peki, Sömestr tatili ne zaman? Sömestr tatili ne zaman 2022? 15 Tatil ne zaman?