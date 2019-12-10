Somali'de siyasetçilerin kaldığı otele silahlı saldırı
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Somali'de siyasetçilerin kaldığı otele silahlı saldırı

Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bulunan ve genellikle siyasetçiler tarafından kullanılan otele silahlı saldırı yapıldı. Ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi edinilemeyen saldırıyı El Şebap örgütü üstlendi.

10.12.2019 21:16 | Son Güncelleme: 10.12.2019 21:16
Somali'de siyasetçilerin kaldığı otele silahlı saldırı

'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bulunan ve genellikle siyasetçiler tarafından kullanılan otele silahlı saldırı yapıldı. Ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi edinilemeyen saldırıyı El Şebap örgütü üstlendi.


Somalili polislerden adının Ahmet olduğunu açıklayan bir yetkili, saldırının silahlı kişilerin otelin girişine yaklaşmasıyla başladığını söyledi. Ahmet, saldırganları ilk önce polis sandıklarını ancak daha sonra atılan el bombaları ve açılan ateşle çatışmanın başladığını kaydetti. Aynı yetkili silahlı çatışmanın devam ettiğini kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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