Somali'de çifte bombalı saldırı: 8 ölü

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Saldırı sonrası yükselen dumanlar

Saldırı düzenlenen bölgedeki hasar gören araçlar ve binalar

Ekiplerin saldırı düzenlenen bölgede enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü iki aracın patlaması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Amin Ambulans Servisi Direktörü Dr. Abdikadir Aden, AP'ye yaptığı açıklamada, Mogadişu'da meydana gelen çifte bombalı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını söyledi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten Aden, bomba yüklü araçlardan birinin parlamento yakınlarında infilak ettiğini bildirdi.

Diğer patlamanın nerede olduğuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Kaynak: AA