Soma TSO'dan devlet hastanesine tıbbi cihaz bağışı
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Soma TSO'dan devlet hastanesine tıbbi cihaz bağışı

30.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:54
Soma TSO'dan devlet hastanesine tıbbi cihaz bağışı

Soma Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye destek amacıyla Soma Devlet Hastanesine infüzyon pompası bağışında bulundu.

Soma Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye destek amacıyla Soma Devlet Hastanesine infüzyon pompası bağışında bulundu.

Soma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cem Doğan, Soma Devlet Hastanesini ziyaret ederek Başhekim Ali Osman Çağlayan ve İdari İşler Müdürü Sancar Delibalta ile görüştü.

Doğan ziyarette yaptığı konuşmada, "Oda olarak bu zorlu dönemde hastanemizin ve sağlık kuruluşlarımızın ihtiyaçlarını elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Osman Çağlayan ise Soma Ticaret ve Sanayi Odasının hastaneye verdiği desteklerden memnun olduklarını belirterek, Başkan Doğan'a teşekkür etti.

Hastaneye bağışlanan infüzyon pompası ile ilgili bilgi veren Çağlayan, "Hastaya gerekli olan ilaç veya solüsyonları ayarlanan akışkanlık hızında ve istenilen sürede toplar damar içinden hastaya infüze eden, hastaya damar yoluyla verilecek ilaç veya solüsyonların bir boru sistemiyle belli bir zaman aralığında ve belli bir oranda verilmesini sağlayan cihazlara verilen addır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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