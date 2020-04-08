Soma Kaymakamı Altıntaş, Mustafakemalpaşa'da görevlendirildi Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde görevlendirildi, yerine Denizli'nin Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya getirildi.

Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde görevlendirildi, yerine Denizli'nin Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya getirildi.

Kaymakam Altıntaş, görevlendirme ile ilgili yaptığı açıklamada, Soma'da 5 yılını tamamladığını belirterek, "Mustafakemalpaşa'da görevli arkadaşımızın emekli olması nedeniyle bizler burada görevlendirildik. Soma'da güzel insanlar tanıdım. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Soma Kaymakamlığı görevine gelen Fatih Akkaya'nın ise gelecek hafta göreve başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA