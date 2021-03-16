Son Dakika | Soma'da trafik kazasında ölen 4 maden işçisi, son yolculuklarına uğurlandı

MANİSA'nın Soma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçip, kamyonla çarpışan otomobilde hayatlarını kaybeden maden işçileri Emrah İçke (35), Tayfun İndirik (34), İlhan Merdim (42) ve Uğur Kurşuncu (21), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kınık'tan Soma yönüne giden Emrah İçke yönetimindeki 35 BP 045 plakalı otomobil, dün saat 16.54'te Kınık-Soma Karayolu'nun 16'ncı kilometresinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. İçke'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjü aşıp karşı yönden gelen Mustafa Ediz yönetimindeki 35 AKG 484 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Emrah İçke ile beraberinde bulunan Tayfun İndirik ve İlhan Merdim olay yerinde yaşamını yitirdi, Uğur Kurşuncu ağır yaralandı. Ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradaki ilk müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilmek istenilen Kurşuncu, yolda yaşamını yitirdi. Kaza anı, yakındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazayla ilgili jandarma ekiplerin başlattığı soruşturma sürerken, yaşamını yitiren 4 maden işçisi arkadaşın Soma Devlet Hastanesi Morgu'ndaki cenazeleri, bu sabah yakınlarınca teslim alındı. Eşi üçüncü çocuklarına hamile olan Emrah İçke ile 2 çocuk babası İlhan Merdim ve 1 çocuk babası Uğur Kurşuncu'nun cenazeleri Kınık'ın Fatih Mahallesi'nde, 3 çocuk babası Tayfun İndirik'in cenazesi ise Poyracık Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirilip, helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından İçke, Merdim ve Kurşuncu, Arpaseki Mezarlığı'nda, İndirik ise Büyükoba Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Yara almadan kurtulduğu kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü Mustafa E'nin (51) Soma Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Öte yandan yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Emrah İçke'nin 175 promil alkollü olduğu ortaya çıkarken, araçta boş içki şişeleri bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cevdet ŞEN