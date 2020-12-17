Soma'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 21 kişiye para cezası
17.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:38
Manisa'nın Soma ilçesinde hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 21 kişiye, 66 bin 150 liralık ceza kesildi.
Manisa'nın Soma ilçesinde hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 21 kişiye, 66 bin 150 liralık ceza kesildi.
Soma Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 12 Aralık'ta başlayıp 14 Aralık'ta sona eren sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ilçede denetimler yapıldı.
Emniyet ekiplerinin yaptığı denetimlerde 21 kişiye 66 bin 150 lira ceza kesildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer