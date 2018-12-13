Soma'da Maden Ocağında Göçük: 10 İşçi Yaralı (2)
MAHSUR KALAN 3 İŞÇİ DE KURTARILDIManisa'nın Soma ilçesinde, kömür madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler Veysel Karaduman, Halil İbrahim Yıldız ve Ferhat Özdemir, ekiplerin çalışması sonucu kurtarılıp Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
MAHSUR KALAN 3 İŞÇİ DE KURTARILDI
Manisa'nın Soma ilçesinde, kömür madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler Veysel Karaduman, Halil İbrahim Yıldız ve Ferhat Özdemir, ekiplerin çalışması sonucu kurtarılıp Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.