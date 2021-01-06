Soma Belediyesi 60 taşınmazı, açık arttırma usulü satışa çıkardı
Soma Belediyesi, mülkiyeti tüzel kişiliğine ait 60 taşınmazı, açık arttırma usulü satışa çıkardığını duyurdu.
Soma Belediyesi, mülkiyeti tüzel kişiliğine ait 60 taşınmazı, açık arttırma usulü satışa çıkardığını duyurdu.
Soma Belediyesinden yapılan duyuruda, Belediye tüzel kişiliğine ait kırsal Vakıflı, Yayladalı, Duğla, Tabanlar, Pir Ahmet, Koyundere, Darkale, Kiraz, Çevircek, Karaçam, Türkali, Türk Piyale, Evciler, Bayat ve Devlethan mahallelerinde bulunan zeytinlik, bahçe, tarla, kavaklık vasfında 60 taşınmazın satışı çıkarıldığı bildirdi.
Açık arttırma usulü yapılacak ihalelerin 21-28 Ocak'ta Soma Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer