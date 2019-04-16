Seçimi Kazanan Muhtar, Soluk Borusuna Kaçan Yemek Parçası Yüzünden Hayatını Kaybetti

Giresun'un Görele ilçesinin Kırıklı Köyü Muhtarı Aydın Şişman, ailesiyle birlikte yemek yerken nefes borusuna yemek kaçtı. Bunun üzerine fenalaşıp hastaneye kaldırılan Şişman, yaşamını yitirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgilere göre, Şişman dün akşam evinde ailesiyle birlikte yemek yerken nefes borusuna yemek kaçtı. Bunun üzerine fenalaşan muhtar Aydın Şişman, Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen muhtar Şişman kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

KURA İLE MUHTAR SEÇİLMİŞTİ

Şişman'ın 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde rakibiyle oyunun aynı çıkması sonucu kura ile muhtar seçildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA