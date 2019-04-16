Seçimi Kazanan Muhtar, Soluk Borusuna Kaçan Yemek Parçası Yüzünden Hayatını Kaybetti
Giresun'un Görele ilçesinin Kırıklı köyü muhtarı Aydın Şişman, nefes borusuna kaçan yemek parçası nedeniyle yaşamını yitirdi. Şişman'ın, rakibiyle oyunun aynı çıkması sonucu kura ile muhtar seçildiği ortaya çıktı.
Giresun'un Görele ilçesinin Kırıklı Köyü Muhtarı Aydın Şişman, ailesiyle birlikte yemek yerken nefes borusuna yemek kaçtı. Bunun üzerine fenalaşıp hastaneye kaldırılan Şişman, yaşamını yitirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Edinilen bilgilere göre, Şişman dün akşam evinde ailesiyle birlikte yemek yerken nefes borusuna yemek kaçtı. Bunun üzerine fenalaşan muhtar Aydın Şişman, Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen muhtar Şişman kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.
KURA İLE MUHTAR SEÇİLMİŞTİ
Şişman'ın 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde rakibiyle oyunun aynı çıkması sonucu kura ile muhtar seçildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (14)
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Muhtar amcama Yüce Yaratan dan rahmet ve merhamet, kederli ailesine baş sağlığı , sabır ve metanet diler muhtar amcamın toprağı''NUR'' mekanı ''CENNET''yoldaşı Yüce Yaratan ve onun Yüce İSLAM Peygamberi olsun. TC. nin başı sağ olsun.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin. Daha 30''larında, 40''larında görünüyor. Ailesine sabırlar. Şu yemek borusu hadisesini genelde duyuyoruz. O gibi durumda hastane aşamasından önce neler yapılabilir ki, bilen var mı?Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Abim bu nasıl bir acıdır Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun... Makam mevki peşinde koşanlar ibret alsın... Hayat sadece bir nefes.... Her işte bir hayır vardır demek lazım ...Cevap Yaz 7 Yayından KaldırVATANDAŞ.: Rahmetli Muhsin başkan bir konuşmasında 1 saniyesine hakim olamadığımız bu dünya için kaypak olmaya gerek yok demişti. Merhuma Allah Rahmet Etsin. . .Yayından Kaldır