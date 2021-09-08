Sollamak istediği traktörün altında kalan motosikletli öldü
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Sollamak istediği traktörün altında kalan motosikletli öldü

Sollamak istediği traktörün altında kalan motosikletli öldü
Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca - Haberler | Güncel

KONYA'da, sollamak istediği traktöre çarparak altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü Ethem Koçak (75), yaşamını yitirdi.

KONYA'da, sollamak istediği traktöre çarparak altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü Ethem Koçak (75), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Cinler Mahallesi Alhan Caddesinde meydana geldi. Ethem Koçak, iddiaya göre kullandığı elektrikli bisikletle, Ahmet Güzen (37) yönetimindeki 70 AU 653 plakalı traktörü geçmek istedi. Bu sırada karşıdan otomobil geldiğini fark eden Koçak, paniğe kapılıp traktöre çarpıp, altında kaldı. Ağır yaralanan Koçak, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Sollamak istediği traktörün altında kalan motosikletli öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca

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