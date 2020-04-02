Soldat, Steam Üzerinden Ücretsiz Olarak Yayınlandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Soldat, Steam Üzerinden Ücretsiz Olarak Yayınlandı - Haber
Teknoloji

Soldat, Steam Üzerinden Ücretsiz Olarak Yayınlandı

Geçtiğimiz aylarda beklenmedik bir duyuru yapan geliştirici Transhuman Design, Soldat oyununun yıllardan sonra geri dönüş yapacağını duyurmuştu.

02.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:50
Soldat, Steam Üzerinden Ücretsiz Olarak Yayınlandı

Geçtiğimiz aylarda beklenmedik bir duyuru yapan geliştirici Transhuman Design, Soldat oyununun yıllardan sonra geri dönüş yapacağını duyurmuştu. Eğer nostalji yapmak isterseniz, oyunu Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebiliyorsunuz.

2002 yılında PC için satışa sunulmuş olan Soldat, Liero, Worms, Quake ve Counter-Strike gibi oyunlardan esinlenilerek geliştirilmişti.

Oynanış olarak askerlerin 2B savaş arenalarında birbirlerine karşı savaştıkları bir oyunda, yedi farklı oyun modu, altmış farklı harita ve on sekiz farklı silah bulunuyor. Ayrıca kullanıcılar tarafından üretilen içeriklere de tam bir destek sunuluyor.

Soldat 2 demosu yayınlandı

Transhuman Design şu anda devam oyunu Soldat 2 üzerinde de çalışıyor. Kesin bir çıkış tarihi verilmemekle birlikte, bu yılın ikinci çeyreğinde Erken Erişim versiyonuyla karşımıza çıkacak. Ancak bunun öncesinde Steam üzerinden oynanabilir bir demo yayınlandı.

Yeni ve geliştirilmiş içerik sunulacak olsa da orijinal oyunun ruhunun korunacağı Soldat 2 ile rastgele yaratılacak olan bölümler, özel oyun kuralları, modlar, silahlar, araçlar, yapılar ve mod desteği gibi özellikler oyunculara sunulacak.

Yirmi dört aylık Erken Erişim sürecinde, çevrimiçi çok oyunculu destek, otomatik olarak üretilecek bölümler, orijinal oyundaki fizik bazlı hareketler, kolay mod üretimi, gerçekçi silahlar ve askeri teçhizat gibi özellikler olacak.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar Haber
ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir Haber
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
Bu şehir Türkiye'nin en güvenli yeri! Yalnızca 2 kişide koronavirüs tespit edildi Haber
Bu şehir Türkiye'nin en güvenli yeri! Yalnızca 2 kişide koronavirüs tespit edildi
Sevgilisini boğarak öldüren hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı Haber
Sevgilisini boğarak öldüren hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu Haber
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Konuk programı terk etti Haber
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Konuk programı terk etti
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız
Yediği domates salçasının metalik tatta olduğunu hisseden genç, koronavirüse yakalandığını anladı
Yediği domates salçasının metalik tatta olduğunu hisseden genç, koronavirüse yakalandığını anladı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere edici bakmalıyız
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere...
Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabını yöneten kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabını yöneten kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Koronavirüs salgınına rağmen parti düzenleyen işletmeci: Özür diliyorum
Koronavirüs salgınına rağmen parti düzenleyen işletmeci: Özür diliyorum
Mesut Özil, 80 milyon TL'lik evini doğum yapan Amine Gülşe'nin üzerine yaptırdı
Mesut Özil, 80 milyon TL'lik evini doğum yapan Amine Gülşe'nin üzerine yaptırdı
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu
Süpermen kostümü giyen vatandaş, İstanbul sokaklarında koronavirüse karşı uyarı yaptı
Süpermen kostümü giyen vatandaş, İstanbul sokaklarında koronavirüse karşı uyarı yaptı
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için...
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Polis, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak evi kumarhaneye çeviren 6 kişiye para cezası kesti
Polis, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak evi kumarhaneye çeviren 6 kişiye para cezası kesti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi
Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş benim hayatım
Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş benim hayatım
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi
Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı
Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı
Falcao, G.Saray'ın indirim talebini kabul etmedi ve Al Sadd ile anlaştı
Falcao, G.Saray'ın indirim talebini kabul etmedi ve Al Sadd ile anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Seda Sayan Haluk Levent Levent Dörter Fahrettin Koca
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Milli Avrupa İngiltere Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Soldat, Steam Üzerinden Ücretsiz Olarak Yayınlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 11:06:01. #1.14#
title