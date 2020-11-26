Sol Yanım Zeynep kimdir? Sol Yanım Zeynep'i oynayan Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında? Tuğçe Açıkgöz dizileri, filmleri
İlk bölümüyle televizyon ekranlarına gelen Sol Yanım dizisi karakterleriyle de çok merak edildi. Peki Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler? Sol Yanım oyuncuları karakterleri kimler? Sol Yanım Zeynep kimdir? Sol Yanım Zeynep karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Zeynep'i oynayan Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında? Tuğçe Açıkgöz dizileri nelerdir?
Star'ın yeni dizisi 'Sol Yanım'ın merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Genç yıldızları usta isimlerle buluşturacak olan dizinin yayınlanan tanıtımı büyük merak uyandırdı. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.
SOL YANIM ZEYNEP KİMDİR?
Sol Yanım dizisinde yer alan Zeynep karakterini Tuğçe Açıkgöz canlandırmaktadır.
TUĞÇE AÇIKGÖZ KİMDİR?
Tuğçe Açıkgöz, 10 Şubat 1993 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk-Genç Eğitim Birimi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Halen aynı birimde asistan olarak görev yapmaktadır.
İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan Alaturka filmi ile yaşayan Tuğçe Açıkgöz, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Leke dizisinde Şirin karakterine hayat vermektedir. Tuğçe Açıkgöz, 1.67 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.
TUĞÇE AÇIKGÖZ DİZİLERİ FİLMLERİ
2020 - Sol Yanım (Zeynep) (TV Dizisi)
2019 – Leke (Şirin) (TV Dizisi)
2016 – Baba Mirası (Sinema Filmi)
2015 – Yaz'ın Öyküsü (Ekim) (TV Dizisi)
2014 – Alev (TV Filmi)
2011 – Ağlama Ne Olur (TV Filmi)
2007 – Vatan Sağolsun (Elif) (TV Dizisi)
2005 – Babam Geri Döndü (Yeşim) (TV Filmi)
2005 – Alaturka (Tuğçe) (TV Filmi)