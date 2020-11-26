Sol Yanım Zeynep kimdir? Sol Yanım Zeynep'i oynayan Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında? Tuğçe Açıkgöz dizileri, filmleri

İlk bölümüyle televizyon ekranlarına gelen Sol Yanım dizisi karakterleriyle de çok merak edildi. Peki Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler? Sol Yanım oyuncuları karakterleri kimler? Sol Yanım Zeynep kimdir? Sol Yanım Zeynep karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Zeynep'i oynayan Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında? Tuğçe Açıkgöz dizileri nelerdir?