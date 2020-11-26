Sol Yanım Selim kimdir? Sol Yanım Selim'i oynayan Tolga Mendi kimdir, kaç yaşında? Tolga Mendi dizileri filmleri

İlk bölümüyle televizyon ekranlarına gelen Sol Yanım dizisi karakterleriyle de çok merak edildi. Peki Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler? Sol Yanım oyuncuları karakterleri kimler? Sol Yanım Selim kimdir? Sol Yanım Selim karakterini kim canlandırıyor? Tolga Mendi kimdir, kaç yaşında? Tolga Mendi dizileri filmleri nelerdir?

Star'ın yeni dizisi 'Sol Yanım'ın merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Genç yıldızları usta isimlerle buluşturacak olan dizinin yayınlanan tanıtımı büyük merak uyandırdı. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.

SOL YANIM SELİM KİMDİR?

Sol Yanım dizisinde Selim karakterine Tolga Mendi hayat veriyor.

'Sol Yanım' seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim'le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra'nın burslu okuduğu, Selim'in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.

TOLGA MENDİ KİMDİR?

Tolga Mendi 23 Mart 1993 tarihinde dünyaya geldi. Adanalı olan Mendi koç burcudur. İsmail Safa Özler Almanca Anadolu Lisesi'nden mezun olan Tolga Mendi, Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nde okudu.

TOLGA MENDİ DİZİLERİ

2 dönem oyunculuk eğitimi alan Mendi, Acı Aşk ve Yeni Gelin dizilerinde rol almıştır.