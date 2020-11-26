Sol Yanım Nilgün kimdir? Sol Yanım Nilgün'ü oynayan Esra Bezen Bilgin kimdir, kaç yaşında? Esra Bezen Bilgin dizileri, filmleri
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Sol Yanım Nilgün kimdir? Sol Yanım Nilgün'ü oynayan Esra Bezen Bilgin kimdir, kaç yaşında? Esra Bezen Bilgin dizileri, filmleri

26.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 26.11.2020 18:51
Sol Yanım Nilgün kimdir? Sol Yanım Nilgün'ü oynayan Esra Bezen Bilgin kimdir, kaç yaşında? Esra Bezen Bilgin dizileri, filmleri

İlk bölümüyle televizyon ekranlarına gelen Sol Yanım dizisi karakterleriyle de çok merak edildi. Peki Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler? Sol Yanım oyuncuları karakterleri kimler? Sol Yanım Nilgün kimdir? Sol Yanım Nilgün karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Nilgün'ü oynayan Esra Bezen Bilgin kimdir, kaç yaşında? Esra Bezen Bilgin dizileri...

Star'ın yeni dizisi 'Sol Yanım'ın merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Genç yıldızları usta isimlerle buluşturacak olan dizinin yayınlanan tanıtımı büyük merak uyandırdı. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.

SOL YANIM NİLGÜN KİMDİR?

Ekranlara 26 Kasım 2020 tarihi itibariyle gelen Sol Yanım dizisinde Nilgün karakterini Esra Bezen Bilgin canlandırmaktadır.

Sol Yanım Nilgün kimdir? Sol Yanım Nilgün'ü oynayan Esra Bezen Bilgin kimdir, kaç yaşında? Esra Bezen Bilgin dizileri, filmleri

ESRA BEZEN BİLGİN KİMDİR?

Tiyatro ve sinema oyuncusu Esra Bezen Bilgin,1973 yılında Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1997'den bu yana İzmit Şehir Tiyatrosu'nda görev aldı ve pek çok oyunda oynadı. Ayrıca bağımsız prodüksiyonlarda ve Aksanat Yeni Kuşak Tiyatro'da çeşitli oyunlarda rol aldı. 2004'te Reha Erdem'in yönettiği Korkuyorum Anne filmiyle sinema kariyerine başladı.

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Kukla tasarımı konusunda eğitim aldı ve Nasreddin Hoca, Kuva-yı Milliye, Bin Varmış Hiç Yokmuş isimli kukla oyunlarında yönetmen yardımcılığı yaptı. Esra Bezen Bilgin, tiyatro yönetmeni Mehmet Ergen ile evlidir. Gece isimli bir oğlu vardır.

ESRA BEZEN BİLGİN DİZİLERİ FİLMLERİ

Esra Bezen Bilgin, başrollerini Hazal Kaya ile Burak Deniz'in paylaştığı Bizim Hikaye'nin oyuncu kadrosunda dahil oldu. Esra Bezen Bilgin, Filiz ve kardeşlerinin annesi Şükran'ı canlandırdı.

Sol Yanım - Sezon 1

2018 Uzun Zaman Önce

2015 Ana Yurdu

2014 Silsile

2013 Kusursuzlar

2004 Korkuyorum Anne

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