Sol yanım ne zaman, hangi gün? Sol yanım saat kaçta yayınlanıyor? Hangi kanalda yayınlanıyor?

Sol yanım ne zaman, hangi gün? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. 'Sevdiklerini zamansız kaybedenlerin bir tarafları hep eksik olur' sloganıyla ekranlara başlayacak olan yeni dizi Sol yanım ne zaman, hangi gün? Sol yanım saat kaçta yayınlanıyor? Hangi kanalda yayınlanıyor?

Sol Yanım hangi gün, hangi kanalda? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. 'Sevdiklerini zamansız kaybedenlerin bir tarafları hep eksik olur' sloganıyla ekranlara başlayacak olan yeni dizi Sol Yanım konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

SOL YANIM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Sol Yanım günü değişti. Artık Sol Yanım dizisi her hafta Çarşamba günü Star TV ekranlarında 20.00'da izleyici ile buluşacaktır.

SOL YANIM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Sol Yanım dizisi her hafta Star TV ekranlarında perşembe günleri yayınlanacaktır.

SOL YANIM KONUSU NEDİR?

'Sol Yanım' seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim'le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra'nın burslu okuduğu, Selim'in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.





SOL YANIM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Star'ın yeni dizisi 'Sol Yanım'ın merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Genç yıldızları usta isimlerle buluşturacak olan dizinin yayınlanan tanıtımı büyük merak uyandırdı. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.

Geçmişten geleceğe taşınan aşkların ve tesadüflerin hikayesini konu alındığı 'Sol Yanım'ın başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi isimler yer alıyor. Yayınlanan ilk tanıtımla birlikte dizinin merakla beklenen karakterleri de ortaya çıktı.