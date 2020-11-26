Sol Yanım Nazlım kimdir? Sol Yanım Nazlı'yı oynayan Feyza Civelek kimdir, kaç yaşında? Feyza Civelek dizileri, filmleri
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Sol Yanım Nazlım kimdir? Sol Yanım Nazlı'yı oynayan Feyza Civelek kimdir, kaç yaşında? Feyza Civelek dizileri, filmleri

26.11.2020 18:10 | Son Güncelleme: 26.11.2020 18:13
Sol Yanım Nazlım kimdir? Sol Yanım Nazlı'yı oynayan Feyza Civelek kimdir, kaç yaşında? Feyza Civelek dizileri, filmleri

İlk bölümüyle televizyon ekranlarına gelen Sol Yanım dizisi karakterleriyle de çok merak edildi. Peki Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler? Sol Yanım oyuncuları karakterleri kimler? Sol Yanım Nazlım kimdir? Sol Yanım Nazlım karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Nazlı'yı oynayan Feyza Civelek kimdir, kaç yaşında? Feyza Civelek dizileri, filmleri

Star'ın yeni dizisi 'Sol Yanım'ın merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Genç yıldızları usta isimlerle buluşturacak olan dizinin yayınlanan tanıtımı büyük merak uyandırdı. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.

SOL YANIM NAZLIM KİMDİR?

Sol Yanım dizisinde Nazlım karakteri 25 yaşında bir genç kızdır, aynı zamanda da bir üniversite öğrenicisidir. Nazlım Serra'nın en yakın arkadaşlarından bir tanesidir. Nazlım, Burak ve Selim'in de en sevdiği arkadaşlarından bir tanesi olmasına rağmen Nazlım, Selim'e aşık olmuştur. Güzelliği ve zekası ile pek çok genci peşinden koşturmayı başarmış olan Nazlım'ın gönlü yine de Selim'dedir.

Sol Yanım Nazlım kimdir? Sol Yanım Nazlı'yı oynayan Feyza Civelek kimdir, kaç yaşında? Feyza Civelek dizileri, filmleri

FEYZA CİVELEK KİMDİR?

Doğum tarihi: 1995

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Kaç yaşında: 25 yaşında

Nereli: İstanbul

Feyza Civelek, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Senaryo yazarı bir annenin kızı olan Civelek, ilk oyunculuk deneyimini 2009 yılında Acemi Cadı dizisiyle gerçekleştirmiştir. Bu deneyiminin ardından Sihirli Annem, Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu ve senaryosunu annesinin yazdığı Güllerin Savaşı gibi dizilerde boy gösterdi.

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