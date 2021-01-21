Sol Yanım 'Nazlım' kimdir? Feyza Civelek kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!
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Sol Yanım 'Nazlım' kimdir? Feyza Civelek kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!

21.01.2021 10:58 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:30
Sol Yanım 'Nazlım' kimdir? Feyza Civelek kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!

Sol Yanım dizisinde Nazlım karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sol Yanım Nazlım kimdir, gerçek adı nedir? Feyza Civelek kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sol Yanım Nazlım karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Nazlım (Feyza Civelek) hangi dizilerde rol aldı, hayatı ve biyografisi haberimizde...

Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Sol Yanım dizisinin karakterleri merak ediliyor. Sol Yanım oyuncularından birisi olan Nazlım kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Nazlım (Feyza Civelek) kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

SOL YANIM NAZLIM KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Sol Yanım dizisinde Nazlım karakterini "Feyza Civelek" canlandırmaktadır.

FEYZA CİVELEK KİMDİR?

Feyza Civelek, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Senaryo yazarı bir annenin kızı olan Civelek, ilk oyunculuk deneyimini 2009 yılında Acemi Cadı dizisiyle gerçekleştirmiştir. Bu deneyiminin ardından Sihirli Annem, Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu ve senaryosunu annesinin yazdığı Güllerin Savaşı gibi dizilerde boy gösterdi.

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