Sol Yanım canlı izle! Star TV Sol Yanım 11. yeni bölüm canlı izle! Sol Yanım son bölümde neler oldu?

Star TV'de konusu ve oyuncuları ile yayınlandığı ilk bölümden itibaren dikkat çeken Sol Yanım dizisi yeni gününde ve yeni saatinde ekranlara gelmeye devam ediyor. Artık Çarşamba günleri ekranlara gelen Sol Yanım dizisi bu akşam 11. yeni bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, Sol Yanım 11. yeni bölümde neler olacak? Sol Yanım son bölüm full izle! Sol Yanım son bölümde neler oldu? Sol Yanım canlı izle Star TV!

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SOL YANIM 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sol Yanım dizisi bugün 11. bölümü ile ekranlara geliyor. Bugünkü bölümünün ardından 12. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

SOL YANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serra, burs teklifini kabul edecek mi? Serra, Nilgün ve İhsan arasındaki ilişkiyi nasıl öğrendi? Asena malikanede kalmaya devam edebilecek mi? Burak ve Serra arasında neler yaşanacak? Selim'in Serra'dan sakladığı farklı bir hayatı mı var?

Otel odasında yaşadıkları tartışmadan sonra Selim ve Serra'nın yolları yeniden ayrılma noktasına gelir. Serra, annesinin İhsan'la geçmişini öğrenir ve bu sırrı kendisinden sakladığı için annesinden hesap sorar.

Burak'ın yaşadığı maddi sıkıntıları bilen Serra, ona mahallede bir ev bulur. Selim, Burak ve Serra'nın bu yakınlığına anlam veremez. Hem Serra hem Burak ile arasına soğukluk girince, Selim'in sığındığı liman Biricik olur. Burak'ın mahalleye taşınmasının ardından kaza konusunun gündeme gelme ihtimalı Barbar'ı endişelendirir.

Asena'nın hamileliği evdeki tartışmaların odağı haline gelir. Oynadığı oyunlar açığa çıkan Asena, iyice köşeye sıkışır. İhsan ise Nilgün'le görüşebilmek için elinden geleni yapar.

SOL YANIM OYUNCULARI KİMLER?

Cansel Elçin - İhsan Kutlusay

Özge Yağız - Serra

Emre Dinler - Barbar

Tolga Mendi - Selim Kutlusay

Defne Samyeli - Asena

Deniz Barut - Nil

Cemre Baysel - Biricik

Emre Bey - Burak

Benian Dönmez - Binnaz

Taner Rumeli - Onur

Feyza Civelek - Nazlım

Oktay Çubuk - Ali

Ecem Atalay - Eda

Seda Akman - İdil

Haydar Köyel - Haydar

Tuğçe Açıkgöz - Zeynep