Sol Yanım bitiyor mu? Sol Yanım final mi yapacak? Sol Yanım kaçıncı bölümde bitecek? Sol Yanım son bölüm izle! Sol Yanım yeni bölüm fragmanı izle!

Star ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Özge Yağız ve Tolga Mendi'nin başrollerinde yer aldığı Sol Yanım bitiyor mu? Sol Yanım final mi yapacak? Sol Yanım kaçıncı bölümde bitecek? Sol Yanım son bölüm izle! Sol Yanım yeni bölüm fragmanı izle!

BKM Yapım imzalı, yönetmeliğini Serdar Gözelekli'nin yaptığı, Melis Civelek'in senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Sol Yanım bitiyor mu? Sol Yanım final mi yapacak? Sol Yanım kaçıncı bölümde bitecek? Sol Yanım son bölüm izle! Sol Yanım yeni bölüm fragmanı izle!

SOL YANIM BİTİYOR MU? SOL YANIM FİNAL Mİ YAPACAK?

Başarılı gazeteci Birsen Altuntaş haberine göre, Sol Yanım dizisi ekrana veda ediyor. Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi ünlü isimleri buluşturan dizi 13. bölümde final yapacak.

SOL YANIM NE ZAMAN?

Sol Yanım önceden Perşembe akşamları yayınlanıyordu. Dizinin günü değişti. Sol Yanım bundan böyle her Çarşamba günü saat 20:00 'da Star TV ekranlarında yayınlanacak. 12. bölümü ile 17 Şubat Çarşamba günü ekranlarda olacak.

SOL YANIM SON BÖLÜM İZLE!