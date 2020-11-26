Sol Yanım Barbar kimdir? Sol Yanım Barbar'ı oynayan Emre Dinler kimdir, kaç yaşında? Emre Dinler dizileri, filmleri

İlk bölümüyle televizyon ekranlarına gelen Sol Yanım dizisi karakterleriyle de çok merak edildi. Peki Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler? Sol Yanım oyuncuları karakterleri kimler? Sol Yanım Barbar kimdir? Sol Yanım Barbar karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Barbar oynayan Emre Dinler kimdir, kaç yaşında? Emre Dinler dizileri nelerdir?

Star'ın yeni dizisi 'Sol Yanım'ın merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Genç yıldızları usta isimlerle buluşturacak olan dizinin yayınlanan tanıtımı büyük merak uyandırdı. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.

SOL YANIM BARBAR KİMDİR?

26 Kasım 2020 tarihi itibariyle ekranlara gelen Sol Yanım dizisinde Barbar karakterini Emre Dinler canlandırmaktadır.

EMRE DİNLER KİMDİR?

Söz dizisinde Tahir karakteri ile ilk defa dizi setlerine inen yakışıklı manken Emre Dinler'i sizler için yakından tanıtacağız. Söz dizisinde Üsteğmen Yavuz Karasu'nun özel hareket timine yeni katılan ve Söz dizisinde Tahir karakterine hayat veren Emre Dinler Ajans Ronesans'ın oyuncusudur.

190 cm boyunda olan Emre Dinler'in vücut ölçüleri 100-86-98'dır ve tam bir mankendir. 45 numara ayakkabı giyen Emre Dineler Siyah saçlı Yeşil Gözlü ve buğday tenlidir. Emre Dinler 2013 yılında yapılan Miss&Mr Model of Turkey 2013'ün 3.sü olarak mankenlik hayatına başlamıştır.

Tahir karakteri ile Söz gibi Türkiye'nin en büyük prodüksiyonlarından birine dahil olan Emre Dinler için dizi sektörüne çok büyük bir başlangıç yaptı denebilir. Yani daha önce hiç bir kamera ve çekim deneyimi yaşamayan Emre Dinler'in Söz dizisinde time girmesi büyük başarı denebilir. Emre Dinler'e Söz dizisi yapımcısı Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'dan büyük destek geldi.