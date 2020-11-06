Sokrat St - Dostum şarkı sözleri
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Sokrat St - Dostum şarkı sözleri

06.11.2020 21:05 | Son Güncelleme: 06.11.2020 21:10
Sokrat St - Dostum şarkı sözleri

Sokrat St yepyeni parçası Dostum'u müzik dinleme platformları üzerinden paylaştı. Yakın arkadaşı Şanışer'e doğum günü hediyesi olarak hazırladığı parça büyük ilgi görüyor. Peki, Sokrat St - Dostum şarkı sözleri nelerdir? Sokrat St kimdir, Şanışer kimdir?

Rap dünyasının sevilen isimlerden Sokrat St, yakın arkadaşı Şanışer'in doğum günü için yepyeni parça yayınladı! Sokrat St - Dostum şarkı sözleri

SOKRAT ST DOSTUM ŞARKI SÖZLERİ

[Nakarat (x2)]

Yolu bulmam lazım yolum yokuş

Kavgam kendimle derde fetiş bu

Hep bi bahane hep bi bahane

Dostum iyi ki yetiştin

[Verse 1]

Bi zamanlar içimdeki çocuk ölü mü şimdi?

Hayal perest olsaydım yolu görürdüm

Ama ben kötü insanlar varken onu sömürdüm dostum

Hayatta olmasaydın sonum ölümdü

Belki bi' kör mermi

Ama sen hayatıma yön verdin

Okudum öğrendim yeri geldi gölgendim

Psikolojik sorunlarıma katlandın örterdin

Sana kendimden iyi bakacağıma kendime söz verdim

Anam babam kadar kahrımı çektin sen

Hayalim bile yoktu bana hedef verdin

Sana göz kırpıp o gün geldi demek isterdim

Ama bu *** sandığımdan daha çok emek istermiş

Dostum, darlanırım moralin bozukken

Arkadaşlığını bitirsen inan hiç üzülmem

Ama bir gün canını yakan olur da

Haberi gelmezse bana

O gün sende lütfen gözüme gözükme

[Nakarat (x2)]

Yolu bulmam lazım yolum yokuş

Kavgam kendimle derde fetiş bu

Hep bi bahane hep bi bahane

Dostum iyi ki yetiştin

[Verse 2]

Çok yetiştin hem de birkaç kere değil

Kafayı kırmadan sayende ilaç denedim

Mahçup hissetme diye burada

Yazmasam mı diyordum da

Senin yardımınla almıştım ilk kira senedimi

Kendime inancım kalmadı derken ben

Tekrar çıkıp geldin bi' daha dene dedin

Düşüp düşüp kalktım

Yeri geldi sarhoşluğumu çektin

Her gün başka bi' sahnede benim

Bi' ben kendime belki bir şans veremedim

Umrumda değildi o zaman kavgacı demeleri

Bugün beladan uzak bir adamsam

Bu ailem kadar senin de emeklerin

Velhasıl iyi ki varsınız

Kibar bile sayılabilirim artık

Baya bir teşekkürüm kaldı

Oda geçmişte bana tahammül edenlere kalsın...

[Nakarat (x2)]

Yolu bulmam lazım yolum yokuş

Kavgam kendimle derde fetiş bu

Hep bi bahane hep bi bahane

Dostum iyi ki yetiştin

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