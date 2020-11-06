Sokrat St - Dostum şarkı sözleri
Sokrat St yepyeni parçası Dostum'u müzik dinleme platformları üzerinden paylaştı. Yakın arkadaşı Şanışer'e doğum günü hediyesi olarak hazırladığı parça büyük ilgi görüyor. Peki, Sokrat St - Dostum şarkı sözleri nelerdir? Sokrat St kimdir, Şanışer kimdir?
Rap dünyasının sevilen isimlerden Sokrat St, yakın arkadaşı Şanışer'in doğum günü için yepyeni parça yayınladı! Sokrat St - Dostum şarkı sözleri
SOKRAT ST DOSTUM ŞARKI SÖZLERİ
[Nakarat (x2)]
Yolu bulmam lazım yolum yokuş
Kavgam kendimle derde fetiş bu
Hep bi bahane hep bi bahane
Dostum iyi ki yetiştin
[Verse 1]
Bi zamanlar içimdeki çocuk ölü mü şimdi?
Hayal perest olsaydım yolu görürdüm
Ama ben kötü insanlar varken onu sömürdüm dostum
Hayatta olmasaydın sonum ölümdü
Belki bi' kör mermi
Ama sen hayatıma yön verdin
Okudum öğrendim yeri geldi gölgendim
Psikolojik sorunlarıma katlandın örterdin
Sana kendimden iyi bakacağıma kendime söz verdim
Anam babam kadar kahrımı çektin sen
Hayalim bile yoktu bana hedef verdin
Sana göz kırpıp o gün geldi demek isterdim
Ama bu *** sandığımdan daha çok emek istermiş
Dostum, darlanırım moralin bozukken
Arkadaşlığını bitirsen inan hiç üzülmem
Ama bir gün canını yakan olur da
Haberi gelmezse bana
O gün sende lütfen gözüme gözükme
[Nakarat (x2)]
Yolu bulmam lazım yolum yokuş
Kavgam kendimle derde fetiş bu
Hep bi bahane hep bi bahane
Dostum iyi ki yetiştin
[Verse 2]
Çok yetiştin hem de birkaç kere değil
Kafayı kırmadan sayende ilaç denedim
Mahçup hissetme diye burada
Yazmasam mı diyordum da
Senin yardımınla almıştım ilk kira senedimi
Kendime inancım kalmadı derken ben
Tekrar çıkıp geldin bi' daha dene dedin
Düşüp düşüp kalktım
Yeri geldi sarhoşluğumu çektin
Her gün başka bi' sahnede benim
Bi' ben kendime belki bir şans veremedim
Umrumda değildi o zaman kavgacı demeleri
Bugün beladan uzak bir adamsam
Bu ailem kadar senin de emeklerin
Velhasıl iyi ki varsınız
Kibar bile sayılabilirim artık
Baya bir teşekkürüm kaldı
Oda geçmişte bana tahammül edenlere kalsın...
[Nakarat (x2)]
Yolu bulmam lazım yolum yokuş
Kavgam kendimle derde fetiş bu
Hep bi bahane hep bi bahane
Dostum iyi ki yetiştin