Söke Kaymakamı Zeybek, uyuşturucuyla mücadelede halktan destek istedi
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Söke Kaymakamı Zeybek, uyuşturucuyla mücadelede halktan destek istedi

25.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:51

Söke Kaymakamı Soner Zeybek, uyuşturucuyu ilçe gündeminden çıkarmak için çalıştıklarını, ilçe halkında bu konuda daha fazla destek beklediklerini bildirdi.

Söke Kaymakamı Soner Zeybek, uyuşturucuyu ilçe gündeminden çıkarmak için çalıştıklarını, ilçe halkında bu konuda daha fazla destek beklediklerini bildirdi.

Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıda konuşan Zeybek, suç ve suçlu ile mücadelede emniyet ve jandarmanın başarılı operasyonlar yaptığını söyledi.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda da kapsamlı bir çalışma içerisinde olduklarını aktaran Zeybek, "Hedef ve misyonumuz uyuşturucuyu Söke'de bir gündem maddesi olmaktan çıkarmak. Bu konuda çok ciddi bir toplumsal desteğe de ihtiyaç duyuluyor. Bu konuda maalesef vatandaşlarımızdan gereken ihbar desteğini alamıyoruz. Bu toplantıların bir amacı da halkımızı doğru bilgilendirmek. Halkımızdan işbirliği talep ediyoruz." dedi.

Toplantıya İlçe Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan ve muhtarlar katıldı.

Söke Kaymakamı Zeybek, uyuşturucuyla mücadelede halktan destek istedi
Söke Kaymakamı Zeybek, uyuşturucuyla mücadelede halktan destek istedi
Söke Kaymakamı Zeybek, uyuşturucuyla mücadelede halktan destek istedi
Söke Kaymakamı Zeybek, uyuşturucuyla mücadelede halktan destek istedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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