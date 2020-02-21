Söke'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mert Kırca yönetimindeki 09 JJ 399 plakalı otomobil, Söke-Milas yolunun 21. kilometresinde, Musa Karadağ idaresindeki 77 DS 827 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Mert Kırca ve aynı araçtaki Can Cantürk yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.