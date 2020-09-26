Söke'de ziraat alanındaki yangın ormana sıçradı
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Söke'de ziraat alanındaki yangın ormana sıçradı

26.09.2020 17:16 | Son Güncelleme: 26.09.2020 17:23
Söke'de ziraat alanındaki yangın ormana sıçradı

AYDIN'ın Söke ilçesindeki ziraat alanında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

AYDIN'ın Söke ilçesindeki ziraat alanında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Söke'nin kırsal Akçakoca Mahallesi yakınlarındaki ziraat alanında, bugün saat 15.50 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangın ormanlık alana sıçrarken, bölgeden yükselen dumanları görenler söndürme ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 20 arazöz, 8 su tankeri, 3 dozer ve orman ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.

 


Söke'de ziraat alanındaki yangın ormana sıçradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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