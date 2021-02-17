Söke'de yayın hayatına başlayan tarih dergisinin tanıtımı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Söke'de yayın hayatına başlayan tarih dergisinin tanıtımı yapıldı

17.02.2021 18:13 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:40

Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Derneği'nin hazırladığı "Söke Tarih-Söke Yerel Tarih Araştırmaları" dergisinin tanıtımı yapıldı.

Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Derneği'nin hazırladığı "Söke Tarih-Söke Yerel Tarih Araştırmaları" dergisinin tanıtımı yapıldı.

Hacı Halil Paşa Halk Kütüphanesinde gerçekleştiren tanıtım toplantısında konuşan Söke Kaymakamı Soner Zeybek, tarihin ön plana çıkartılması ve bunların kayıt altına alınmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Derneğin başkanı İsmail Caner Genç ise "Maalesef geçmişimizi çok çabuk unutuyoruz. Bu topraklara değer katan isimleri unutuyoruz. Yardımseverlerimizi unutuyoruz. Yazılı belge haline getirmezsek her zaman unuturuz. Bu nedenle biz Söke'de bir ilk olan bu dergiyi hazırlayıp çıkarttık." diye konuştu.

Programa İlçe Jandarma Komutanı binbaşı Gökhan Kurgan, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Söke'de yayın hayatına başlayan tarih dergisinin tanıtımı yapıldı
Söke'de yayın hayatına başlayan tarih dergisinin tanıtımı yapıldı
Söke'de yayın hayatına başlayan tarih dergisinin tanıtımı yapıldı
Söke'de yayın hayatına başlayan tarih dergisinin tanıtımı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Kadir Topbaş Pervin Buldan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buse Varol Hande Erçel Hüner Coşkuner İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Aykut Kocaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Şehit Türk Lirası Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Söke'de yayın hayatına başlayan tarih dergisinin tanıtımı yapıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 18:40:22. #1.16#
title