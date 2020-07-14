Söke'de uyuşturucudan 6 ayda 359 kişi yakalandı
Aydın'ın Söke ilçesinde altı aylık uyuşturucu bilançosu açıklandı.
14.07.2020 09:28 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:31
Aydın'ın Söke ilçesinde altı aylık uyuşturucu bilançosu açıklandı. ilk 6 ayda 359 kişinin uyuşturucudan yakalandığı bildirildi.
Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu 2020 yılının ilk 6 ayında 53'ü satıcı olmak üzere toplam 359 kişinin uyuşturucu satışı yapmak/kullanmak suçu kapsamında yakalandığını duyurdu.
Tutuklananların 19'u uyuşturucu satışı, 5'i ise kullanma suçundan tutuklandığı öğrenildi.
"Kaymakamdan Emniyet ve Jandarma Personeline Tebrik"
Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; "Uyuşturucu tacirleri ile amansız mücadelemiz devam ediyor. Zehir tacirleri ile başarılı ve tavizsiz bir mücadele yürüten hem emniyet hem de jandarma personelimizi tebrik ediyorum" dedi. - AYDIN
Kaynak: İHA