Söke'de uyuşturucudan 6 ayda 359 kişi yakalandı Aydın'ın Söke ilçesinde altı aylık uyuşturucu bilançosu açıklandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde altı aylık uyuşturucu bilançosu açıklandı. ilk 6 ayda 359 kişinin uyuşturucudan yakalandığı bildirildi.

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu 2020 yılının ilk 6 ayında 53'ü satıcı olmak üzere toplam 359 kişinin uyuşturucu satışı yapmak/kullanmak suçu kapsamında yakalandığını duyurdu.

Tutuklananların 19'u uyuşturucu satışı, 5'i ise kullanma suçundan tutuklandığı öğrenildi.

"Kaymakamdan Emniyet ve Jandarma Personeline Tebrik"

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; "Uyuşturucu tacirleri ile amansız mücadelemiz devam ediyor. Zehir tacirleri ile başarılı ve tavizsiz bir mücadele yürüten hem emniyet hem de jandarma personelimizi tebrik ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA