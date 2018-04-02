Söke'de Otizm'e Farkındalık Etkinliği

Söke Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi salonunda Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinliğe Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı başta olmak üzere davetliler katıldı.

Otizmli çocuklara eğitmen eşliğinde ebru çalışması yaptırılan etkinlikte daha sonra yapılan bu çalışmalar sergilendi. Otizmle ilgili sunumun gerçekleştirilerek katılımcıların bilgilendirildiği etkinlikte katılımcılar otizmli çocuklarla gökyüzüne dilek balonları da bıraktı. Etkinlikte renkli görüntüler yaşandı. - AYDIN