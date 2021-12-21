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Söke'de ev yangını korkuttu

Söke'de ev yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Kemalpaşa Mahallesi Kız Meslek Lisesi yanında bulunan Papatya Sokak'taki bir evde meydana geldi. edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle evin ikinci katında çıkan yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi. Evde olduğu öğrenilen ev sahibi F.T.'nin evi terk etmek istemediği öğrenilirken, şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangında ev tamamen kül olurken, yan tarafından bulunan evlere ve işyerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangın ilçe merkezinde hareketli ve heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. - AYDIN

Söke'de ev yangını korkuttu

Söke'de ev yangını korkuttu

Söke'de ev yangını korkuttu

Söke'de ev yangını korkuttu

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