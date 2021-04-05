Söke'de ev yangını

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan yangında bir evde maddi hasar meydana geldi.

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan yangında bir evde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Savuca Mahallesi 7. Sokakta bulunan bir evde yangın çıktı. Solmaz Cebel'e ait evde çıkan yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangında tüm evi alevler sararken, evdeki eşyalar büyük ölçüde zarar gördü.

"Söke Belediyesi yardım elini uzattı"

Yangın sonrasında Söke Belediyesi saha ekipleri tarafından yardım eli uzatıldı. Söke Belediyesi ekipleri mağdur aileyi yalnız bırakmadı. Yangın çıkan evde kapsamlı temizlik çalışması başlatılarak, yangın enkazı Söke Belediyesi ekiplerince kaldırıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı