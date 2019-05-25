Söke'de 58 öğrencinin mektubu dergiye dönüştü

Söke İlçe Kaymakamlığı himayesinde Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Mektup Yazıyoruz' projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Söke Öğretmenevi salonunda yapılan toplantıya Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı başta olmak üzere davetliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Proje kapsamında Söke'deki ilkokulların 3. ve 4. Sınıf öğrencilerin yazdıkları mektuplar bir dergide toplandı. Toplam 30 okuldan 2 Bin 800 öğrencinin mektuplarıyla katıldığı 'Mektup Yazıyoruz' projesi için yapılan değerlendirmelerde 58 öğrencinin mektubu yayınlanmaya değer görüldü. Bu mektuplar proje adını taşıyan bir dergide toplandı ve yayınlandı.

Proje tanıtım toplantısında mektupları yazan öğrenciler, katılımcı davetlilerle sohbet etti. Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu her bir öğrenci ile tek tek görüşerek mektupları hakkında konuştu. Kaymakam Kurtbeyoğlu;"Çocuklarımızın yazılı ifade yeteneğini geliştirme, Türkçemizi doğru ve güzel kullanabilmelerine katkı sağlama, sevdiklerini anmaları gibi amaçlar taşıyan projeye katılan öğrencilerimizi ve öğretmenlerini kutluyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA