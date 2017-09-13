Sokakta, Metrobüste 'Şamata' Şov

AVCILAR r başta olmak üzere çeşitli ilçelerde sokak müzisyenliği yapan grup üyeleri metrobüsle evlerine dönerken, çalıp, oynayarak ve şarkılar söyleyerek kendileri ile birlikte yolcuları da eğlendiriyor.



Küçük yaştan itibaren müzik ile ilgilenen Aykut Aksöz, İlker Vurmaz, Erkan Demirci, Vedat ile kardeşi Sedat Koçak 'Şamata' adını verdikleri grup oluşturdu. İstanbul'da sokakta müzik yaparak izleyicilerin bağışları ile geçimlerini sağlamak isteyen sokak müzisyenleri Avcılar, zaman zaman Üsküdar ve Kadıköy'de akşam saatlerinde mini konserler verirken ortalık bir anda şenlik alanına dönüyor. Hafta sonunda Avcılar'da Marmara Caddesi'nin sonunda akşam saatlerinde sokak konserleri veren müzisyenler, oturdukları Anadolu Yakası'na gitmek için yine metrobüsü kullanıyor.



Metrobüs durağına gelmelerinden itibaren çalıp söyleyen, zaman zaman göbek atan müzisyenler yolculuğa başlamadan önce şoför ve yolculardan kısa süreliğine de olsa müzik izni alıyor. Kimseyi rahatsız etmemek için genellikle metrobüsün arka tarafında oturan, kısa süre sonra darbuka, tef, klarnetle neşeli şarkılar çalıp söyleyen grup üyelerine 'Zenne Tarık' da göbek atarak eşlik ediyor. Müzik aletleri ve şarkıları duyunca önce şaşıran daha sonra cep telefonları ile olanları görüntülemeye başlayan, bir bölümü sosyal medyadaki takipçilerine canlı yayın yapan metrobüs yolcuları oturdukları yerde zaman zaman da ayağa kalkarak müziğe ritim tutuyor. Bazı ilçelerde zabıta engeliyle karşılaştıklarını belirten müzisyenlerden İlker Vurmaz, "Hem biz eğleniyoruz, hem yolcular. Sokak müzisyenleri olarak özellikle Bakırköy ve Kadıköy Belediyesi'nden sokak müzisyenlerine izin konusunda anlayış bekliyoruz" dedi. - İstanbul