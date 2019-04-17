Uyuşturucu Kullanan Genç, Çırılçıplak Cadde Ortasında Yürüdü

Uyuşturucu Kullanan Genç, Çırılçıplak Cadde Ortasında Yürüdü

Osmaniye'de uyuşturucu kullandığı ileri sürülen genç, soyunarak çırılçıplak sokak ortasında yürüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen polisler genç adamı gözaltına aldı.

Osmaniye'de uyuşturucu kullandığını ileri sürülen genç, soyunarak çırılçıplak sokak ortasında yürüdü. Karakola götürülen genç, daha sonra Osmaniye Devlet Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

YOLDA YÜRÜRKEN KIYAFETLERİNİ ÇIKARMAYA BAŞLADI

Osmaniye'de kent merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen M.Y., yolda yürürken kıyafetlerini çıkarmaya başladı.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Bir süre çırılçıplak yürüyen M.Y., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Karakola götürülen M.Y., daha sonra Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. M.Y., ifadesinin alınmasının ardından çağırılan ailesine teslim edildi.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (22)

  • ADALETTOTOT:
    Biride çıkıp demiyor biladerim sen uyuşturucu kullanmıyorsun ailevi geçimsizlik yüzünden soyunan adamın yapıldığı habere bak aklınızla dalga geçiyorlar şaka gibi ülke
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  • BİĞLENT ÇOKMIZMIZ:
    Adamın öğünecek bir yönü varmış ki görücüye çıkarıyor, ne var bunda? Ben niye orada değildim ki?
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