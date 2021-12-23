Sokakta ağlarken bulunan 5 yaşındaki Ayşe, yurda yerleştirildi - Haberler
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Sokakta ağlarken bulunan 5 yaşındaki Ayşe, yurda yerleştirildi

Sokakta ağlarken bulunan 5 yaşındaki Ayşe, yurda yerleştirildi
Demirören Haber Ajansı / Samim Selçuk - Haberler | Güncel

HATAY'da sabaha karşı sokakta ağlarken bulunan Ayşe isimli Suriye uyruklu 5 yaşındaki kız çocuğu, Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna yerleştirildi.

HATAY'da sabaha karşı sokakta ağlarken bulunan Ayşe isimli Suriye uyruklu 5 yaşındaki kız çocuğu, Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna yerleştirildi. Jandarma ekipleri, kendisini tanımadığı bir kişinin bıraktığını söyleyen küçük çocuğun ailesinin bulunması için çalışma başlattı.

Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi'nde oturan Ahmet İpek, saat 03.30 sıralarında sağlık ocağı civarından geçerken ağlama sesi duydu. Sesin geldiği yere doğru yönelen İpek, kız çocuğuyla karşılaştı, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İsminin Ayşe ve Suriye uyruklu olduğunu söyleyen çocuk, kendisini bölgeye tanımadığı bir kadının bıraktığını söyledi.Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna yerleştirilen kız çocuğunun ailesinin bulunması için çalışma başlatıldı.


Sokakta ağlarken bulunan 5 yaşındaki Ayşe, yurda yerleştirildi

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Demirören Haber Ajansı / Samim Selçuk - Son Dakika Haberleri

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